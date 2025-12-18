Резиденты ОЭЗ «Махачкала» вложат 12,2 млрд рублей в пять проектов

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Махачкале запустят пять проектов с общим объемом инвестиций 12,2 млрд руб. Пресс-служба правительства Дагестана обнародовала эту информацию 17 декабря. Мэрия Махачкалы выделила под зону два участка площадью 310 га.

Власти Дагестана видят в ОЭЗ инструмент для роста инвестиций. Зона стимулирует высокотехнологичные отрасли и логистику по коридору «Север—Юг». Резиденты получат режим свободной таможенной зоны: беспошлинный импорт оборудования и сырья, упрощенный экспорт продукции. Налог на прибыль составит 2% в федеральный бюджет и 13,5% в региональный, на имущество — 0% на 10 лет, на землю — 0% на пять лет, НДС обнулят для ввозимых товаров.

Пять проектов стартуют с 2026 по 2036 год и создадут 4869 рабочих мест. ООО «РВБ Дагестан» (связано с Wildberries) построит распределительный центр. ООО «Сухой порт Махачкала» возведет мультимодальный терминал — его могут признать масштабным инвестиционным проектом. ООО «Складские решения» создаст складской комплекс. ООО «Модульные дома Дагестана» организует производство модульных домов. ООО «Легкие конструкции» запустит выпуск сэндвич-панелей.

Ранее, в ноябре, Агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана оценивало объем в более 10 млрд руб. Тогда упоминали те же резидентов и прогнозировали налоговые поступления в бюджет республики свыше 6 млрд руб. за 15 лет. Китайские, киргизские и казахстанские компании уже подали заявки на совместные предприятия.

Проекты усилят портовую инфраструктуру Махачкалы. «Сухой порт» привлечет новых партнеров для терминала. Общий вклад ОЭЗ в экономику Северного Кавказа растет: госкорпорация «Кавказ.РФ» привлекла почти 200 млрд руб. по аналогичным зонам.

Станислав Маслаков