НЗХК изготовил топливо для исследовательского реактора в Узбекистане

Модифицированное топливо поставлено для исследовательского реактора ВВР-СМ в Институте ядерной физики Академии Наук Республики Узбекистан.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «НЗХК»

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») исполнил контракт с Институтом ядерной физики Академии Наук Республики Узбекистан на поставку модифицированного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ.

Эта установка используется для исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Плотное урановое и уран-силицидное топливо производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») обладает более высокими потребительскими характеристиками по сравнению со стандартными топливными кассетами ИРТ-4М, ранее поставлявшимися в Узбекистан. За счет более высокой концентрации урана может быть обеспечено пропорциональное увеличение длительности топливной кампании реактора.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «НЗХК»

Поставки ядерного топлива для исследовательского реактора – часть масштабного сотрудничества между «Росатомом» и Республикой Узбекистан в области мирного атома. Договор на строительство АЭС с реакторами российского дизайна РИТМ-200Н в Джизакской области Узбекистана, подписанный в мае 2024 года, стал первым в мире экспортным контрактом на сооружение атомной электростанции малой мощности (также прорабатывается строительство энергоблоков большой мощности российского дизайна). В течение многих лет АО «ТВЭЛ» и Институт ядерной физики Академии Наук Республики Узбекистан активно взаимодействуют по вопросам вывода из эксплуатации ядерных объектов и обращения с радиоактивными отходами. С 2019 года в столице Узбекистана ведет обучение студентов Ташкентский филиал НИЯУ «МИФИ».

Справка:

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», г. Новосибирск) – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион «Росатома» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. https://tvel.ru.

ПАО «НЗХК»