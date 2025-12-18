Нижегородским IT-компаниям субсидируют затраты на привлечение иностранцев

Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о субсидировании из областного бюджета части затрат компаний на оплату труда сотрудникам, привлеченным из других регионов или государств. Господдержка предложена организациям в сфере телекоммуникаций, разработки программного обеспечения и деятельности в области информационных технологий.

Субсидии смогут получить предприниматели и компании, зарегистрированные в Нижегородской области, а также филиалы и представительства организаций, которые платят налоги в областной бюджет.

Поддержку компаниям окажут по итогам отбора в рамках проекта «Активные меры содействия занятости». Проект постановления проходит публичные обсуждения.

Владимир Зубарев