Нижегородским IT-компаниям субсидируют затраты на привлечение иностранцев
Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о субсидировании из областного бюджета части затрат компаний на оплату труда сотрудникам, привлеченным из других регионов или государств. Господдержка предложена организациям в сфере телекоммуникаций, разработки программного обеспечения и деятельности в области информационных технологий.
Субсидии смогут получить предприниматели и компании, зарегистрированные в Нижегородской области, а также филиалы и представительства организаций, которые платят налоги в областной бюджет.
Поддержку компаниям окажут по итогам отбора в рамках проекта «Активные меры содействия занятости». Проект постановления проходит публичные обсуждения.