Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Фото: правительство Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: правительство Нижегородской области

— Новый год — это всегда время чудес. Мы ждем этот праздник со светлым и радостным чувством, верой в лучшее и благодарностью за счастливые моменты, опыт и знания, которые получили в уходящем году. Это особое время, когда мы не только загадываем желания, но и получаем возможность оглянуться назад и понять: самые важные перемены всегда начинаются с нас самих. В детстве главным волшебником был дед Мороз. Во взрослой жизни мы сами учимся творить «волшебство», и самым большим чудом становится наша способность объединяться ради больших целей и добрых дел, ради благополучия региона и его жителей.

Для меня это «чудо» — когда в нынешней макроэкономической ситуации, в условиях непростой кредитно-денежной политики регулятора мы реализуем масштабные проекты.

Например, мы запустили первую очередь ИТ-кампуса «НЕЙМАРК», и уверен, этот день войдет в историю Нижегородской области. Проект стал символом трансформации Нижнего Новгорода в «город будущего». Еще три-четыре года назад в этом месте была деградирующая территория прямо в центре города, недалеко от Кремля. Сегодня здесь уже открыты 18 новых корпусов общежитий, ведется обучение по пяти образовательным программам.

Сродни чуду — оглушительный успех нашего театра оперы и балета, который стал театром года в престижной Национальной Оперной Премии «Онегин».

Коллектив одержал победы сразу в трех номинациях. Спортивным событием года стала победа «Торпедо-Горький». Наша команда самоотверженно боролась за главный трофей ВХЛ: титул чемпиона России для тысяч болельщиков стал настоящим «чудом».

У нас было много побед и значимых достижений в разных сферах. Первую Международную биеннале экологического искусства признали самым креативным событием года в России. Такой уровень успеха — это чудо! Мы смогли организовать международный диалог о взаимоотношениях человека и природы, в который включились более 110 художников из 45 стран мира и более 170 тысяч посетителей выставок и участников мероприятий биеннале. Нижегородская область стала одним из центров культурной и деловой жизни в стране. Ежегодно мы проводим около 150 мероприятий — ЦИПР, международные форумы, фестивали искусства и гастрономии. Об искусстве — бесценным подарком Нижнему Новгороду к Новому году стала одна из крупнейших частных коллекций русского символизма. 39 произведений художников «Голубой розы» и русских символистов начала XX века легендарный искусствовед Валерий Дудаков передал в дар Нижегородскому государственному художественному музею.

Я уверен, что наша главная победа — в том, что мы начали верить в свои силы, в потенциал региона.

Мы не только умеем мечтать, мы научились воплощать даже самые смелые мечты в реальность. Поэтому для меня главное «чудо» — это радость и благополучие нижегородцев, когда удается реализовать важный для людей проект. Ведь для кого-то станет «чудом» возможность увидеть победу любимой команды на новой ледовой арене. Или доступ к самому мощному компьютеру в процессе научной работы. Хочется, чтобы таких «чудес» в жизни нижегородцев становилось как можно больше.