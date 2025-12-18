В Волгограде мужчина убил и расчленил жену, часть останков нашли в реке

В Кировском районе Волгограда достали из реки Волги останки погибшей на днях женщины 1966 года рождения. Тело передали правоохранителям, сообщили в региональном ГКУ «Служба спасения».

Накануне следователи районного СО СУ СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В преступлении подозревают местного жителя. Как сообщили в региональном следкоме, 14 декабря между мужчиной и его супругой возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый выстрелил из своего травматического пистолета в голову женщине. Она скончалась на месте.

По версии следствия, фигурант расчленил тело погибшей, выбросил часть останков в Волгу, а часть якобы закопал на пустыре возле гаражного кооператива. Через два дня волгоградец обратился в полицию и сообщил, что супруга ушла из дома и не вернулась.

Процессуальная проверка следователей совместно с сотрудниками полиции доказала причастность заявителя к преступлению. Сейчас подозреваемый задержан. Мужчина полностью признал свою вину. Проводятся следственные действия. Ходатайство о заключении фигуранта под стражу отправлено в суд.

Марина Окорокова