На 13 лет посадили жителя Новосибирска, спонсировавшего закупку дронов для ВСУ

Новосибирский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. 45-летнего местного жителя, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации прокуратуры области, осужденного также лишили госнаграды «За заслуги перед Отечеством» II степени. В доход государства конфискованы его мобильный телефон и денежная сумма, равная той, что он перечислил на нужды ВСУ.

Как рассказали в УФСБ, расследование установило, что с июля 2024-го по январь 2025 года новосибирец с личного банковского счета перевел на приобретение дронов для ВСУ свыше $800. В начале 2025 года мужчину задержали. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В октябре 2025 года уголовное дело поступило в суд. Гособвинителем в процессе выступил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

Илья Николаев