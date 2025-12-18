Открытие новогодних елок, зимний Open Space Market и «Щелкунчик» с Авербухом

На предстоящей неделе в Казани стартует новогодний марафон с зажжением огоньков на праздничных елках. Главный елочный городок у Центра семьи «Казан» начнет работу с 23 декабря. На Московском рынке выступит коллектив «Кейптаун», а в КЦ «Московский» пройдет отчетный концерт «Кружка хора». Новогодний Open Space Market будет проходить в течение 3-х дней в «Меге». Также в Казани состоится ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». А в кинотеатрах стартует показ фильма «Ёлки 12». Подробнее — в афише «Ъ».

Открытие елок

В Казани стартует праздничный марафон с открытием новогодних елок в общественных пространствах города. Так, в парках зажигать огни на праздничных елках начнут с 18 декабря в сопровождении зимних волшебников Деда Мороза и Снегурочки. 23 декабря в 18:00 состоится открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан». Хедлайнерами станут Хопелес, Майкрайз, духовой оркестр Just Brass и артисты Казанской филармонии, а у елки развернется новогодняя ярмарка.

Где послушать музыку

18 декабря на Московском рынке выступит коллектив «Кейптаун» — музыка, в которой переплетаются страстное танго, зажигательная латина и цыганский джаз. Начало концерта в 19:00, вход свободный.

18 декабря заслуженный артист России Алексей Глызин выступит в КРК «Пирамида» в рамках своего большого юбилейного тура. В программе концерта прозвучат все главные хиты исполнителя, которые знают и любят несколько поколений: «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека» и многие другие. Начало в 19:00, билеты от 2700 руб. (6+)

19 декабря в детском центре «Экият» оркестр CGM orchestra представит произведения композитора Людовико Эйнауди в исполнении фортепиано и струнного оркестра. В программе: музыка из фильмов «1+1», «Земля кочевников», «Черный лебедь», «Мамочка». Начало в 19:00, билеты от 1500 руб.

19 декабря казанский камерный оркестр La Primavera приглашает всех на предновогодний квартирник в студии «Волга-Волга». В программе Штраус, Вивальди, Монти, Пьяццолла, Оффенбах, Андерсен, а также музыка из репертуара Френка Синатры и the Beatles. Начало в 19:00, стоимость билетов — 3000 руб. (6+)

20 декабря в концертном зале «Казань Экспо» состоится фестиваль «Татар Жыры» с участием легенд татарской сцены и молодых звезд. Среди артистов — Айдар Галимов, Иркэ, Эльмира Калимуллина, Анвар Нургалеев и многие другие исполнители. Начало в 17:00, билеты от 6000 руб. (6+)

20 декабря в ДК «Железнодорожников» пройдет концерт оркестра Lumos Concerts «Письмо из Хогвартса» по мотивам фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере и при сиянии свечей. Начало в 19:00, билеты от 1700 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

18 декабря Казанский ТЮЗ покажет в театре на Горького, 13 спектакль «Человек в футляре». В постановке по известному рассказу Чехова поговорят о возможностях и открытиях, иллюзиях и утратах, а также о том, как важно не бояться пробовать, ошибаться, преодолевать и не останавливаться на достигнутом. Начало в 18:30, билеты от 500 руб. (14+)

20 декабря в театре имени Тинчурина покажут спектакль «Туган — тумача» / «Родные люди». Это история из реальной жизни татарской деревни 1950–70-х годов, записанная со слов бабушки режиссера Ильгиза Зайниева. Прототипами героев также стали реальные люди со своими характерами, судьбами и чувствами. Начало в 17:00, билеты от 300 руб. (12+)

21 декабря в творческой лаборатории «Угол» покажут спектакль «Faust». Постановка позиционируется как «конференция-триллер», где зрители попадут на «странную научную конференцию» и в мир произведения «Фауст». Начало в 19:00. Билеты — 500 руб. (16+)

24 декабря на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало в 19:30, стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

Что смотреть в кино

Драма «Сожалею о тебе» рассказывает о Морган и ее шестнадцатилетней дочери Кларе, которые больше всего хотят быть непохожими друг на друга. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом. (18+)

С 18 декабря в прокат выходят «Ёлки 12» — продолжение любимой новогодней комедии. В новой части в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. (12+)

Американское фэнтези «Вечность» выходит в прокат также с 18 декабря. Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. (18+)

Чем заняться еще

C 19 по 21 декабря в «Меге» будет проходить новогодний Open Space Market — маркет с участием российских брендов, молодых художников и мастеров. Помимо маркета на площадке будут работать фудкорт и игровая зона, пройдут лекции и мастер-классы. Все дни событие будет проходить с 11:00 до 20:00, стоимость входа — 250 руб.

19 декабря в Галерее современного искусства проведут лекцию «Ювелирное искусство русского модерна: Faberge, Карл Фаберже и Ко». Культуролог Елена Рубан расскажет о ювелире Его Императорского Величества Карле Фаберже, о традиционных и уникальных техниках, а также инновационных разработках, внедренных в ювелирное искусство. Начало в 18:30, билеты — 350 руб. (12+)

19 декабря в КЦ «Московский» пройдет отчетный концерт «Кружка хора». На сцене выступят семь хоров, в том числе татарский и английский. Участники проекта исполнят каверы в оригинальных аранжировках на песни известных исполнителей. Начало в 19:00, билеты — 750 руб.

20 декабря в «Баскет-холле» состоится матч Единой лиги ВТБ с участием казанского баскетбольного клуба «Уникс» и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Начало в 15:00, билеты на игру — от 320 руб.

20 декабря в Казанском цирке можно будет посмотреть представление «Конек-Горбунок» — волшебную сказку о настоящем друге, о верности и честности, о храбрости и доброте, которую расскажут и покажут акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны и мини-хорс Фунтик в роли Конька-Горбунка. Начало в 15:00, билеты от 2000 руб.

20 декабря в 18:30 в галерее «БИЗON» пройдет лекция «Неофициальная литература СССР». Литературовед Жанна Коновалова расскажет о понятии «тамиздат», а также обсудит эмигрантские журналы, издаваемые за рубежом, и произведения, которые впервые увидели свет в самиздате. Билет — 300 руб.

20 декабря в КЦ «Сайдаш» пройдет первый сольный концерт Нади Джабраиловой — участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Начало в 19:00, билеты от 1900 руб. (18+)

20 и 21 декабря в «Татнефть-арене» состоится ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» с участием Олимпийских чемпионов. Зрителей ждет зрелищное представление с воздушными гимнастами и акробатами, инструментальные партии классического балета Чайковского, многоуровневая сценография, хореография и спецэффекты. В каждый из дней пройдут по два показа. Билеты — от 1500 руб.

