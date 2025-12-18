Ночью на улицах Ижевска убирали снег 152 единицы спецтехники

Ночью на улицах Ижевска работали 152 единицы спецтехники, включая тракторы и фронтальные погрузчики, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

За ночь было вывезено более 21,5 тыс. куб. м снега с улиц Лихвинцева, Наговицына, Свободы, Бородина, Союзная, Молодежная, Новоажимова, Магистральная и Авангардная.

Сегодня днем на уборке работают 125 машин и 144 рабочих, особое внимание уделяется магистралям и подходам к социальным объектам. Автомобилистов просят соблюдать осторожность на дорогах, а пешеходов — переходить улицы только в разрешенных местах.

Анастасия Лопатина