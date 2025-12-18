Белгородские «Сады Белогорья» начнут производство сидра «Зотов брют»

В 2026 году садоводческая компания «Сады Белогорья» планирует начать производство сидра под маркой «Зотов брют». Об этом в интервью «Миру Белогорья» рассказал владелец компании белгородский бизнесмен Владимир Зотов.

«У нас уже есть несколько бутылок, которые мы выпустили по аутсорсингу — очень интересная графика этикетки»,— сообщил господин Зотов и добавил, что у предприятия есть «уникальный холодильник» на 5 тыс. т, где можно хранить яблоки вплоть до апреля. Кроме того, по словам бизнесмена, рассматривается возможность производства кальвадоса.

Сады предприятия занимают 140 га. По словам Владимира Зотова, урожай этого года составит около 6 тыс. т яблок. Компания уже производит сок прямого отжима.

Кроме того, господин Зотов анонсировал еще один проект — «Форель Белогорья».

«1 апреля мы уже сажаем первую икринку и малька, которые будут вырастать в форель весом 1-2 кг. Это будет хозяйство закрытого типа»,— поделился планами предприниматель.

По его словам, на первом этапе мощность нового предприятия составит 50 т рыбы в год, а в дальнейшем — 500-1000 т. Предполагается и организовать ее переработку.

В конце 2024 года животноводческий холдинг Владимира Зотова «Агро-Белогорье» был поглощен группой компаний «Русагро» Вадима Мошковича.

Юрий Голубь