Экс-начальник управления капстроительства Перми останется в СИЗО до февраля 2026 года

Пермский краевой суд признал законным продление сроков содержания под стражей бывшему руководителю управления капстроительства администрации Перми Ирине Чирковой. Ранее Ленинский суд Перми продлил ее арест до 17 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чиркова

Ирина Чиркова



В июле 2025 года Ленинский суд Перми признал госпожу Чиркову виновной в получении взятки в размере 5,45 млн руб. от предпринимателя Сергея Микова. За эти деньги госпожа Чиркова оказывала общее покровительство в приемке объектов, которые строила компания взяткодателя. Сама фигурантка факт получения денег не отрицала, но утверждала, что брала их взаймы на покупку квартиры, поскольку прежней лишилась из-за микрозаймов сестры. В ходе прений гособвинение предлагало назначить ей наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 54,5 млн руб.

Суд первой инстанции приговорил Ирину Чиркову к шести годам и штрафу 27,5 млн руб. На этот приговор защитник госпожи Чирковой Максим Вдовиченко направил апелляционную жалобу. В октябре 2025 года краевой суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский суд Перми с иным составом суда. 28 октября суд назначил дело к рассмотрению, а 3 декабря продлил сроки содержания госпожи Чирковой в СИЗО. В рассмотрении уголовного дела объявлен перерыв до 22 декабря 2025 года.