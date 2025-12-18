Число приостановок на шахтах Кузбасса сократилось до трех

В период с 11 по 17 декабря 2025 года сибирским управлением Ростехнадзора составлено три протокола о временном запрете деятельности. В сравнении с прошлой неделей показатель снизился в четыре раза — плюс 9.

«Осторожно предположу, что нас услышали»,— написал в своем Telegram-канале помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Работы приостановлены на шахте «Ерунаковская-VIII» («Южкузбассуголь») за загазирование горной выработки, шахте «Первомайская» («Северный Кузбасс») — за эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности, шахте «Сибирская» — за эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности и травмирование работника.

Михаил Кичанов