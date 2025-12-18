Не только мед и чак-чак: в Башкирии вырос интерес к подаркам с региональным колоритом

В предпраздничные недели жители республики начали активнее выбирать сувениры и мерч, посвященные Уфе и Башкирии. Трафик на сайтах профильных магазинов вырос на 30% в сравнение с тем же периодов прошлого года. Интерес к ним проявляют и жители других регионов, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данных абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Как показывает big data оператора, в республике больше всего востребованы в качестве локальных подарков серебряные подвески и браслеты с символикой Башкирии, худи и свитшоты с картой региона и названием его столицы, а также небольшие игрушки-сувениры. Преимущественно такие подарки ценит поколение 35–44 лет — на него приходится 43% трафика онлайн-магазинов. Далее следуют люди 45–54 лет и 25–34 лет с долями 25% и 14% соответственно. При этом особенно увлеченно ассортимент сайтов изучают женщины: их сегмент составляет 78%.

Сувенирами из республики интересуются и покупатели из других регионов. Впереди по объему использованных сетевых данных — москвичи, екатеринбуржцы, питерцы, челябинцы и пермяки. В свою очередь абоненты из Башкирии часто ищут книги и открытки из Татарстана, сладости из Чувашии и пуховые платки из Оренбургской области.

«Накануне Нового года доступ к цифровым сервисам приобретает особое значение. Чтобы башкортостанцы могли с комфортом выбрать подарки с любого гаджета, мы системно развиваем сеть в регионе. С начала года наша техническая служба построила и модернизировала порядка 210 объектов связи. Среди городов наиболее масштабные работы прошли в Уфе, Октябрьском и Сибае. В сельской местности впереди Туймазинский, Мелеузовский и Иглинский районы, а всего было охвачено около 85 малых населенных пунктов», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Помимо праздников, на популярность локального мерча влияет туристический сезон. В рамках года трафик специализированных сайтов начинает расти в конце весны, когда туристы отправляются в поездки по республике. А пиковые цифры приходятся на отпускной июль — они на 45% выше средних по году.

