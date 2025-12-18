В Челябинской области продлили срок действия выплаты за контракт с Минобороны

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области продлили срок получения единовременных выплат при заключении контракта для прохождения военной службы. Меры действуют до 31 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба заксобрания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Желающие могут заключить контракт с Минобороны РФ, Росгвардией либо поступить в добровольческое формирование. Выплата составит 1,5 млн руб. Кроме того, несовершеннолетние дети добровольцев продолжат получать единовременные выплаты в 20 тыс. руб. до конца 2026 года.

Кроме того, депутаты расширили категорию получателей единовременной выплаты в 2,4 млн руб. В нее включены граждане, впервые заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 января по 30 июня 2026 года. Ранее получить 2,4 млн руб. могли только южноуральцы, подписавшие договор с 20 октября по 20 декабря 2025 года.

Виталина Ярховска