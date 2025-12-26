Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рождественские истории

Ньюсмейкеры «Ъ-Приволжье» — о главных проектах года

Рождественские истории всегда считались особым, календарным литературным жанром. Добрые, часто сентиментальные, о трудностях с неизбежным счастливым финалом и о чуде — то, что нужно для долгих зимних вечеров. Под занавес непростого года «Ъ-Приволжье» предложил ньюсмейкерам поделиться собственными рождественскими историями.

Фото: АНО «Центр 800»

«Самое большое чудо — это способность объединяться ради больших целей»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Мы смогли вернуть старинному парку уют и комфорт»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

«Чудеса творят люди»

Президент ОМК Наталья Еремина

«Мы продемонстрировали настоящее нижегородское гостеприимство»

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев

