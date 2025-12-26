Рождественские истории
Ньюсмейкеры «Ъ-Приволжье» — о главных проектах года
Рождественские истории всегда считались особым, календарным литературным жанром. Добрые, часто сентиментальные, о трудностях с неизбежным счастливым финалом и о чуде — то, что нужно для долгих зимних вечеров. Под занавес непростого года «Ъ-Приволжье» предложил ньюсмейкерам поделиться собственными рождественскими историями.
Фото: АНО «Центр 800»
«Самое большое чудо — это способность объединяться ради больших целей»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
«Мы смогли вернуть старинному парку уют и комфорт»
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
«Чудеса творят люди»
Президент ОМК Наталья Еремина
«Мы продемонстрировали настоящее нижегородское гостеприимство»
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев