40% сделок на рынке новостроек Ижевска проходит со скидкой

В Ижевске более трети покупателей первичного жилья получают скидки от застройщиков. По данным сервиса «Объектив.РФ», в ноябре 2025 года доля сделок с дисконтированием достигла 40%. Средний размер скидки составил около 287 тыс. руб., что составляет 4,7% от первоначальной цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что такая практика становится нормой, где заявленные цены служат ориентиром, а не окончательной стоимостью сделки. Также 37,2% сделок были проведены с дополнительной наценкой, когда фактическая стоимость превышает изначально заявленную.

«На данный момент цена квартиры в экспозиции нам ни о чем не говорит, так как девелоперы стали активнее использовать дисконтирование и альтернативные механизмы финансирования сделок. Только около 23% всех предложений на рынке первичной недвижимости Ижевска сегодня попадает в ту самую "прайсовую" стоимость квартиры»,— комментирует коммерческий директор сервиса аналитики для девелоперов Ксения Чернецкая.

Специалисты подчеркивают, что покупатели все чаще ищут индивидуальные условия, такие как опциональная отделка или специальные финансовые предложения. Это приводит к увеличению гибкости ценообразования на рынке.

Анастасия Лопатина