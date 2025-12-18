На социальные расходы Челябинской области дополнительно направят 2,2 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили последние изменения в бюджет 2025 года, увеличив расходы на социальную сферу. Объем дополнительных средств превышает 2,2 млрд руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

Так, на социальную поддержку участников специальной военной операции направят 1,5 млрд руб., на обеспечение областных учреждений здравоохранения — 576,9 млн руб., на дошкольное образование — 63,4 млн руб. Кроме того, на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей выделят 62,3 млн руб.

В бюджет также включили выделенные Челябинской области из федерального бюджета средства, направленные на медицинское обследование новорожденных, социальную поддержку отдельных категорий граждан и развитие животноводства.