Уфимка отдала аферистам около 1,5 млн рублей компенсации за гибель родителей

Следственный отдел отдела полиции №4 по Уфе возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По материалам дела, 18-летней студентке позвонила якобы декан факультета с требованием расписаться в журнале за пропуски, для чего необходимо войти в личный кабинет на официальном сайте вуза и сообщить поступивший на телефон смс-код. Потерпевшая послушалась и предоставила мошенникам доступ к своим данным. После этого ей стали звонить «сотрудники» разных ведомств, убеждая ее во взломе личного кабинета и необходимости перевести деньги на «безопасный» счет.

В течение суток студентка через банкоматы перевела на указанные незнакомцами счета 1,46 млн руб., которые ранее получила в качестве страховой компенсации за гибель родителей в аварии.

Майя Иванова