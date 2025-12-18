В Ярославле не смогли продать недостроенный МКД

В Ярославле торги по продаже недостроенного многоквартирного дома (Московский проспект, 35) с земельным участком под ним признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация содержится в протоколе по итогам торгов, размещенном на площадке «Росэлторг».

Фото: Правительство Ярославской области

Объект продавали за 197,9 млн руб., из которых 163 млн руб. — цена строения. Продавцом выступал Фонд развития территорий.

ООО «ФинПромСтрой» в 2015 году начало строить многоквартирный дом. Несколько раз стройка приостанавливалась. За пять лет застройщик заключил 83 договора долевого участия в строительстве жилья, обязательства по которым не выполнил. В 2022 году застройщика признали банкротом. После решения арбитражного суда права на недострой получил Фонд развития территорий, при участии которого дольщикам выплатили компенсации.