Донской производитель косметики нацелился на 90% рынка HoReCa

Ростовская компания «Эларджио» запустила первую производственную линию по изготовлению премиальной косметики в индустриальном парке «ЭЛМА-ГПЗ». Предприятие нацелено стать основным поставщиком для отелей, бутиков, ресторанов, спа-салонов и фитнес-центров региона. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

«Реализации проекта поспособствовал уход с российского рынка профильных международных брендов»,— отметил генеральный директор агентства Игорь Бураков. Он добавил, что донской изготовитель косметики пока использует импортное сырье и отдушки, но ищет отечественные аналоги для полного импортозамещения.

«В ближайшие два года по мере расширения клиентской базы и географии сбыта мы планируем выйти на объем производства 75 тыс. литров продукции в сутки, что позволит покрыть 90% потребностей премиум-сегмента парфюмированной косметики для HoReCa в регионе», — пояснила генеральный директор «Эларджио» Ксения Овчинникова.

Производственная линия оснащена оборудованием российской сборки. Проект реализуется при поддержке областного АИР. Линейка включает пять основных наименований на базе натуральных компонентов. Товары соответствуют ГОСТам и регламентам Евразийского экономического союза.

Валентина Любашенко