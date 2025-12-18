Ратмир Мавлиев занял третье место в рейтинге мэров столиц регионов в 2025 году

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев находится на третьем месте в национальном рейтинге мэров городов России по итогам года, подготовленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. На первом месте — мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, на втором — мэр Москвы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров

По мнению экспертов, имя Ратмира Мавлиева чаще звучало в положительном контексте. Они отметили молодость и энергию сити-менеджера, а также «жесткую управленческую позицию и организаторские способности».

При составлении рейтинга учли обратную связь мэра Уфы с горожанами, работу со СМИ и личные инспекционные проверки, в том числе общественного транспорта.

Рейтинг охватил 88 мэров городов России, в том числе руководителей столиц всех субъектов РФ, а также пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Отмечается, что в исследование не вошли города Московской и Ленинградской областей.

Майя Иванова