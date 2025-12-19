«Горводоканал» — профессиональный трамплин для амбициозной молодежи

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

На площадке одного из крупнейших жизнеобеспечивающих предприятий Новосибирска — МУП «Горводоканал» - состоялся конкурс профессионального мастерства, собравший несколько десятков лучших специалистов водопроводно-канализационного хозяйства третьего по величине города России.

Слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, операторы землеройных машин — за звание лучших в своем деле боролись как маститые профессионалы, так и юниоры рабочих специальностей. Для одних участие в конкурсе – это возможность подтвердить свое высочайшее мастерство, для других — шанс заявить о себе и сделать уверенный шаг к успешной карьере.

Мы побеседовали с победителем XIX ежегодного конкурса «Лучший по профессии-2025» в номинации «Лучший молодой специалист» — слесарем аварийно-восстановительных работ цеха «Водосеть-3» Сергеем Рыбиным. В интервью недавний выпускник колледжа объяснил, почему вместо «курьера» он выбрал карьеру, рассказал об «ужасах» первой рабочей смены в «Горводоканале» и поделился «генеральскими» планами на будущее.

— Здравствуйте, Сергей! Прежде всего, разрешите поздравить Вас с победой в конкурсе профессионального мастерства! Расскажите, что Вы почувствовали, когда услышали свое имя на церемонии награждения.

— Благодарю! Это было очень волнительно и эмоционально, но не стану скрывать, что на конкурс я шел именно за победой. Хотел взять реванш, и рад, что мне это удалось.

— Значит, раньше Вы уже принимали участие в конкурсе профмастерства?

— Дебют был в прошлом году. Тогда я собрал технологический узел быстрее всех – минут за 5, а остальные участники – за 12-15, но качество сборки подвело: я перетянул соединительный фитинг, из-за чего узел дал течь. У меня был год, чтобы поработать над ошибками, и в этом году я смог достичь своей цели. Для меня важно быть лучшим в своем деле – это мой принцип по жизни.

— «Горводоканал» - Ваше первое место работы. Расскажите о том, почему начать свою трудовую деятельность Вы решили именно здесь?

— Интерес к теме водоснабжения я почувствовал еще в школе. После 11 класса поступил в Новосибирский архитектурно-строительный колледж на факультет «ВиВ». На втором курсе попал на практику в «Горводоканал», на мой родной Октябрьский участок цеха «Водосеть-3».

— Свою первую рабочую смену помните?

— Конечно! Я это никогда не забуду. Была зима, на чугунной «двухсотке» случилась авария – соединительный раструб «побежал». Ночь, мороз, снег идет, спать охота, а мы копаем. Грязюка везде, вода из котлована бежит. Весь день чистеньким проходил, а под утро – как шахтер, весь черный. Я в таком шоке был: думаю, сейчас практику пройду и убегу отсюда. Зачем мне это все! Но потихонечку втянулся, привык и к условиям, и к коллективу. В итоге, после практики я остался здесь на подработку. Параллельно продолжал учиться - спасибо преподавателям, которые относились к этому с пониманием, шли навстречу, поддерживали.

— Среди Ваших знакомых были ребята, которые так же, как и Вы, после окончания колледжа устроились на работу в «Горводоканал»?

— Многие пошли работать курьерами. Я туда не захотел. Да, зарплаты неплохие, но работа скучная и график неудобный – личного времени почти не остается. Троих друзей я уговорил пойти в «Горводоканал». Насколько мне известно, о своем выборе они не пожалели. Здесь условия хорошие – график «сутки через трое», а зарплата зависит от твоей работоспособности, опыта и амбиций.

— Видите ли Вы перспективу карьерного роста на этом предприятии?

— На предприятии я работаю почти 4 года. Когда начинал, был слесарем АВР 4-го разряда, сейчас у меня самый высокий, 6-й разряд. Год назад стал бригадиром. По мере профессионального роста повышается и зарплата, а за добросовестную работу премии дают. А если хочешь идти дальше, скажем, на мастера, получай высшее образование.

— Вы думали о том, чтобы поступить в вуз?

— В этом году поступил на целевое отделение в Сибстрин (НГАСУ). Мой старший мастер Юрий Владимирович Литвинов предложил. Говорит: «Серега, ты башковитый парень, хватит по ямам прыгать, надо выше идти». Я долго думал, в итоге решил поступать. Уговорил своего товарища и коллегу по цеху пойти вместе со мной. Поехали, сдали вступительные экзамены: русский, математику и технические знания, - по баллам прошли и в сентябре начали учиться.

— Расскажите об условиях целевого обучения.

— Учеба в универе длится 5 лет, за меня платит предприятие. Все это время я должен работать в «Горводоканале», а после окончания вуза отработать здесь в должности мастера еще как минимум три года. Для меня это не проблема, потому что на это предприятие у меня большие планы.

— Поделитесь?

— Программа максимум – когда-нибудь возглавить «Горводоканал». Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

— Сергей, спасибо за интересную беседу! Желаем Вам успехов в учебе и удачи на пути к профессиональным вершинам!

История Сергея Рыбина – яркий пример того, как целеустремленность и трудолюбие помогают молодым специалистам добиваться успеха в профессии. Главное – не бояться трудностей, верить в себя и стремиться к большему. В МУП «Горводоканал» всегда рады видеть тех, кто готов трудиться на благо родного города и развивать систему водоснабжения Новосибирска.

