Жители Ленобласти в 2025 году разводились на 22% реже

В Ленинградской области количество разводов сократилось на 22% по сравнению с прошлым годом. О положительной динамике сообщил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

В пресс-службе администрации Ленобласти отметили, что 18 декабря отмечается 108 лет со дня образования системы ЗАГС России. В регионе насчитывается 100 сотрудников органов записи актов гражданского состояния. Господин Кялин подчеркнул, что их работа служит основой крепкого общества.

Желающим вступить в брак доступно 25 живописных локаций региона для проведения церемонии. В более 3000 семьях Ленобласти на свет появился третий или последующий ребенок. Рекорд по числу зарегистрированных браков сохраняет 11 ноября 2022 года, тогда поженились 208 пар.

Татьяна Титаева