ХК «Салават Юлаев» заключил мировое соглашение с «Садовым кольцом»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» и ООО «Садовое кольцо Уфа» (входит в девелоперскую группу «Садовое кольцо») заключили мировое соглашение, следует из материалов арбитражного суда Башкирии.

В июле компания подала иск о взыскании с хоккейного клуба 109,2 млн руб. задолженности по договору займа от декабря 2024 года. Определением суда производство по делу прекращено.

Мотивировочная часть определения суда пока не опубликована.

«Салават Юлаев» и «Садовое Кольцо» подписали договор о сотрудничестве в августе 2023 года.

Олег Вахитов