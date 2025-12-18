Ярославский роддом ограничил посещения из-за ОРВИ

В Ярославле в родильном доме клинической больницы №2 ввели ограничение посещений пациентов в стационаре, проведения партнерских родов и подписания диспансерных книжек. Соответствующее предупреждение медицинское учреждение разместило на своей странице «Вконтакте».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения ввели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. В областном минздраве «Ъ-Ярославль» сообщили, что учреждения самостоятельно принимают решение о введении таких мер, исходя из уровня заболеваемости.

Официальных сообщений об эпидемии ОРВИ и гриппа в Ярославской области не было.

Алла Чижова