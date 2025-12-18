Землю под Центр развития баскетбола на пляже Ижевска передадут республике

Земельный участок под будущий Центр развития баскетбола возле городского пляжа Ижевска передадут в собственность Удмуртии, такое решение депутаты гордумы приняли на очередной сессии 18 декабря. Территория находится в 70 м на восток от ул. Береговой, 3. Согласно письму минспорта республики, участок перейдет АУ УР «Ледовый дворец “Ижсталь”». Центр создается по концессионному соглашению по проекту «Бизнес-спринт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимур Меджитов, telegram Фото: Тимур Меджитов, telegram

Зампредседателя комиссии гордумы по бюджету и финансам Мария Бобылева на сессии задалась вопросом о целях передачи объекта республике: «Почему концессионное соглашение не может заключить муниципалитет?». И. о. начальника управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Алмаз Сабирзянов ответил, что концессия была заключена с республиканской АУ УР и, следовательно, по условиям отбора участок должен находится в ее распоряжении.

«Получается, муниципалитет от этого соглашения ничего по итогу не получит <...> То есть мы землю отдали и на этом все»,— продолжила госпожа Бобылева. «Муниципалитет получит объект, в котором будут заниматься дети»,— ответил Алмаз Сабирзянов.

Напомним, соглашение о строительстве Центра площадью 4,5 тыс. кв. м было подписано в ноябре 2023 года. Тогда реализовать проект планировалось в 2024-2027 годах. «Современный комплекс станет домашней ареной для баскетбольного клуба “Купол-Родники” и сборных команд. Инфраструктура центра включает спортивную арену и тренировочные залы, а также условия для тренировок команд по баскетболу на колясках. Для комфорта спортсменов предусмотрены раздевалки, СПА-зона с бассейном и массажные кабинеты»,— говорится в посте зампредседателя правительства Удмуртии Тимура Меджитова от 17 октября 2025 года. По его словам, объект должен «гармонично вписаться в часть набережной Ижевского пруда».

Общий объем финансирования не озвучивался, но говорилось, что на строительство Центра и будущего спортивного центра «Термолэнд» в бывшем кинотеатра «Аврора» в городке Металлургов совокупно будет направлено более 1,5 млрд руб. федеральных средств в рамках государственно-частного партнерства по федпроекту «Бизнес-спринт».

Анастасия Лопатина