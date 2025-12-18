В Оренбурге суд вынес приговор двум жителям, которые сожгли иномарку

Промышленный районный суд Оренбурга признал виновными двух жителей по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия». Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Суд установил, что 29 января подсудимые по указанию ранее неизвестного им лица прибыли к дому на ул. Ноябрьской, чтобы уничтожить автомобиль «БМВ». Машина принадлежала местной жительнице. Облив транспортное средство горючей жидкостью, мужчины с помощью зажигалки подожгли его и скрылись с места преступления.

Потерпевшей в результате уничтожения иномарки причинен ущерб на сумму свыше 2,8 млн руб. Во время обысков в жилище одного из обвиняемых обнаружен пистолет, признанный боевым огнестрельным оружием.

Суд назначил подсудимым наказание в виде принудительных работ на срок от одного года восьми месяцев до двух лет с удержанием в доход государства 10% заработной платы. Осужденным также предстоит возместить причиненный ущерб.

Руфия Кутляева