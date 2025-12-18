Почти половина компаний Удмуртии ускорили закрытие вакансий с помощью автоподбора

45% компаний ПФО, включая Удмуртию, использующих HR-автоматизацию, стали закрывать вакансии быстрее, согласно исследованию портала hh.ru. 30% организаций сохранили прежний темп подбора сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

67% вакансий в регионе закрываются в течение месяца, причем 52% работодателей находят финального кандидата за 2–4 недели. 19% компаний отмечают средний срок найма в 1–2 месяца, а лишь 15% вакансий закрываются более чем за два месяца.

65% работодателей Удмуртии подтверждают, что внедрение HR-автоматизации ускоряет процесс подбора новых сотрудников. Ключевыми эффектами стали рост продуктивности HR-отделов (15%), увеличение числа релевантных откликов (35%) и упрощение внутренних процессов (15%).

Анастасия Лопатина