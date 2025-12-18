Дорогу к «Сухому порту Махачкалы» спроектируют в 2026 году

Врио главы минтранса Дагестана Магомед Тагиров доложил премьер-министру Абдулмуслиму Абдулмуслимову о проекте подъездной автодороги к инвестобъекту «Сухой порт Махачкала». Дорога свяжет площадку с федеральной трассой «Северный обход Махачкалы». Работы ускоряют развитие Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) в рамках коридора «Север–Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Трасса протянется на 15,6 км с двумя полосами движения. Она стартует от развязки на 10-м км северного обхода Махачкалы, пройдет севернее села Богатыревка и примыкает к дороге «ФАД «Кавказ» — Шамхал — Красноармейское» на 12-м км. Строители возведут три моста через оросительные каналы и реку Шура-Озень, проложат 50 водопропускных труб, организуют 31 съезд к второстепенным путям и четыре автобусные остановки.

Администрация Махачкалы выделила под «Сухой порт» участок в 210 га и поставила его на кадастровый учет. ММТП планирует начать в 2026 году строительство первых складов на общей площади 310 га с особой экономической зоной (ОЭЗ). Проект решит проблему энергоснабжения и разгрузит городские дороги: четырехполосная трасса выведет грузовики напрямую на дорогу Махачкала–Астрахань без пробок.

Магомед Тагиров пообещал завершить проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы до 28 февраля 2026 года. Премьер Абдулмуслимов назвал дорогу стратегическим проектом: она снизит нагрузку на пригородные сети и усилит логистику региона. Параллельно строят другую подъездную дорогу к порту длиной 6,7 км за 8,9 млрд руб. — ее закончат к концу 2026 года по поручению президента.

Развитие ММТП набирает обороты. Проектная мощность Сухогрузной гавани — 3 млн тонн в год, нефтеналивной — 7,9 млн тонн, сейчас используют 1,5 млн и 5,5 млн тонн соответственно. Порт строит зерновой терминал на 1,5 млн тонн с хранилищами на 100 тыс. тонн, модернизирует контейнерную площадку и железную дорогу с пропускной способностью до 4,9 млн тонн. ОЭЗ «Махачкала» привлечет инвесторов на 12,2 млрд руб. и создаст 4869 рабочих мест: Вайлдберриз строит распределительный центр, а резиденты — логистический терминал и склады.

Станислав Маслаков