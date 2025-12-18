В Самаре вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков

Кировский районный суд Самары признал виновным мужчину по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия и суда, подсудимый в июле забрал из тайника оптовую партию наркотиков. Место тайника ему сообщил «куратор» через мессенджер. Злоумышленник планировал сбыть вещества более мелкими партиями. До конца свой умысел он до вести не смог, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Во время обыска квартиры подсудимого было изъято более 72 г наркотиков. В отношении другого фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.

Руфия Кутляева