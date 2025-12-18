У жителя Алтайского края изъяли иномарку после опасных маневров в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга составили два протокола на 31-летнего жителя Алтайского края, решившего устроить небольшой дрифт на дороге. При этом автомобилист каждый раз отказывался от медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе управления.

Полицейским попалась запись с камеры видеонаблюдения. Правоохранители по кадрам установили водителя Nissan. При проверке он отказался пройти тест на выявление опьянения. На жителя Алтайского края составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, иномарку эвакуировали на специализированную стоянку.

Спустя день он забрал свою машину, но долго управлять ей не мог. Автомобилист вновь отказался пройти медицинское освидетельствование, что стало основанием для второго протокола. Иномарку снова отправили на штрафстоянку.

Татьяна Титаева