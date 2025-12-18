Облсуд увеличил штраф главе управления имущества Коркино за злоупотребления

Челябинский областной суд усилил приговор 55-летней начальнице управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского района. За злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) ее оштрафовали на 60 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2022 году начальница управления дала распоряжение заключить контракты на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и для детей-сирот. Она опасалась, что компания как единственный поставщик откажется от подписания соглашений. Администрация заключила 20 договоров с ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“» по завышенной цене, что нанесло ущерб району на 2 млн руб.

Коркинский городской суд оштрафовал начальницу управления на 50 тыс. руб. После вынесения приговора фигурантка возместила причиненный ущерб в полном объеме. Однако прокуратура посчитала наказание несправедливым и обжаловала решение инстанции. Челябинский областной суд исключил активное способствование раскрытию преступления как смягчающее обстоятельство, усилил наказание в виде штрафа до 60 тыс. руб. Кроме того, было назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе на три года.

Виталина Ярховска