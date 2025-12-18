В местных администрациях Ярославской области могут появиться пресс-секретари

В Ярославской области в реестре должностей муниципальной службы планируется ввести должность «пресс-секретарь». Нововведение предусматривает проект закона, внесенный в областную думу губернатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция мэра Рыбинска Дмитрия Рудакова

Документ уточняет перечень должностей муниципальной службы в органах местной власти. В частности, предусмотрены новые должности: «управляющий делами», «заместитель управляющего делами», «пресс-секретарь». В действующей редакции закона такой должности нет. Фактически пресс-секретари отсутствуют в большинстве органов местной власти региона, что создает сложности для работы средств массовой информации.

Позицию пресс-секретаря планируется внести в подраздел «Старшие должности муниципальной службы». Изменения в закон не потребуют увеличения расходов областного бюджета. Решение о введении той или иной должности органы местного самоуправления принимают самостоятельно.

Антон Голицын