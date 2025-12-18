Средняя зарплата работников малых предприятий Удмуртии выросла на 20% за год

Количество работающих на малых предприятиях Удмуртии увеличилось на 4,7% с начала года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, их численность составила 64,8 тыс. человек.

Средняя зарплата в январе-сентябре 2025 года в секторе составила 72,6 тыс. руб., что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Оборот малых предприятий за январь-сентябрь составил 273,8 млрд руб., из которых 60,8% составила отгрузка товаров собственного производства, а 39,2% — продажи товаров несобственного производства.

Анастасия Лопатина