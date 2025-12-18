Уфа заняла второе место в рейтинге уровня финансового благополучия населения

Уфа заняла второе место в России по уровню финансового благополучия населения, согласно данным Индекса финансовых достижений, подготовленного «ПСБ Благосостоянием». Значение индекса в городе составило 47,4 балла, что превышает общероссийский показатель в 46,4 балла.

По результатам исследования, более половины жителей Уфы (53%) предпочитают хранить свои сбережения на вкладах, а 52% полностью выплатили ипотеку и владеют недвижимостью без задолженности. За прошедший год 42% уфимцев отметили увеличение своих доходов.

Кроме того, 45% жителей города имеют дополнительные источники пассивного дохода, что свидетельствует о диверсификации финансовых потоков. «Это говорит о том, что жители Уфы активно работают над повышением своей финансовой устойчивости»,— отметили представители ПСБ Благосостояния.

На первом месте рейтинга — Петропавловск-Камчатский (47,5 баллов по методике Индекса), где доходы выросли у 43% жителей региона. Третье место занимает Казань с 47,3 баллами. 58% казанцев имеют финансовую подушку безопасности, регулярно сберегают часть дохода 77%, половина жителей региона (50%) не имеют непогашенных кредитов.

Индекс финансовых достижений оценивает уровень финансового благополучия домохозяйств по различным параметрам, включая наличие сбережений, инвестиций, недвижимости и источников дохода. Результаты исследования позволяют оценить динамику финансового положения населения в различных регионах страны.

Олег Вахитов