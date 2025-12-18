В ДТП микроавтобуса и бетономешалки под Иркутском пострадали 11 человек

11 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и бетономешалки на трассе в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, 17 декабря около 21:00 по местному времени водитель микроавтобуса, перевозивший работников одного из предприятий Приангарья, наехал на стоявшую в неисправном состоянии бетономешалку. Уточняется, что водитель бетономешалки не включил аварийную сигнализацию.

В результате столкновения водитель и 10 пассажиров автобуса получили травмы. Девять человек доставлены в больницу. Областным СУ СКР организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова