обновлено 10:36
В ДТП микроавтобуса и бетономешалки под Иркутском пострадали 11 человек
11 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и бетономешалки на трассе в Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МВД региона.
По данным полиции, 17 декабря около 21:00 по местному времени водитель микроавтобуса, перевозивший работников одного из предприятий Приангарья, наехал на стоявшую в неисправном состоянии бетономешалку. Уточняется, что водитель бетономешалки не включил аварийную сигнализацию.
В результате столкновения водитель и 10 пассажиров автобуса получили травмы. Девять человек доставлены в больницу. Областным СУ СКР организована проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).