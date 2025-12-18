В Барнауле школьника и его знакомого задержали за диверсию

В Барнауле 15-летнему школьнику и его 19-летнему знакомому предъявлены обвинения в совершении диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). По решению суда подростку избрали меру пресечения в виду домашнего ареста, его подельника заключили под стражу, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в ноябре 2025 года 15-летний школьник в одном из каналов в мессенджере увидел объявление о заработке. С ним связался неизвестный и предложил за вознаграждение поджечь техническое устройство для передачи сотовой связи. Школьник поделился этим предложением с 19-летним знакомым.

В начале декабря молодые люди совершили поджог оборудования. Через несколько дней их задержали сотрудники ФСБ.

Александра Стрелкова