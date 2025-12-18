В Башкирии на очистку дорог направили более 1 тысячи единиц техники

Очисткой дорог от снега в Башкирии за прошедшие сутки занимались более 1 тыс. единиц техники, в том числе 212 — на федеральных и 494 машин на региональных дорогах. В Уфе очищают дороги от снежных заносов 297 специальных машин, сообщает министерство транспорта республики.

Для обработки трасс от гололедицы использовали около 3 тыс. тонн противогололедных материалов.

Дорожные службы работают на трассах и магистралях региона круглосуточно, отмечается в сообщении.

Майя Иванова