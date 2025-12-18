В Оренбуржье в рамках нацпроекта реализовали четыре проекта по благоустройству

В этом году в Оренбургской области реализовали четыре проекта — победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Речь идет о парке им. Федорова в Кувандыке, площади Ленина и прилегающей ул. Советской в Медногорске, центральной площади в Новотроицке и территории у городского пруда в Ясном. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории центральной площади перед администрацией Новотроицка площадью 3,4 га сделали места для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий: открытая площадка со сценой, амфитеатр, сад-читальня.

Продолжаются работы по благоустройству в сквере им. Пушкина в Орске. В следующем году планируют благоустроить территории в Бугуруслане, Новотроицке и Соль-Илецке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по федеральным грантам.

Руфия Кутляева