В Башкирии студент обвиняется в участии в мошенничестве с банковскими картами

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 19-летнего студента колледжа из Октябрьского, сообщает прокуратура Башкирии. Он обвиняется в передаче банковского счета другому лицу для неправомерных операций (ч. 3 ст. 187 УК РФ) и покушении на неправомерный оборот средств платежей (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, в июле этого года фигуранту уголовного деле в мессенджере предложили за вознаграждение открыть банковские счета, чтобы использовать их для хищения средств граждан.

Используя мобильные приложения, он оформил договоры с двумя банками и предоставил соучастникам удаленный доступ к управлению счетами.

Через несколько дней он попытался получить наличными около 3,6 млн руб., поступившие на один из счетов, но был задержан полицейскими в отделении банка.

Майя Иванова