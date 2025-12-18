Житель Оренбурга обвиняется в сокрытии 5,6 млн рублей от налогового органа

В Новотроицке 39-летнего жителя Оренбурга подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя». Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, с марта по июнь генеральный директор коммерческой организации, занимающейся выращиванием и разведением сельскохозяйственной птицы на территории Новотроицка, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности скрыл от налогового органа денежные средства в размере свыше 5,6 млн. руб. Сделал он это, чтобы избежать принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам с организации.

Руфия Кутляева