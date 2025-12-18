В Чувашии задержали подозреваемых в хищении жилья у участников СВО

Полицейские Чувашии задержали подозреваемых в хищении денежных выплат и недвижимости у участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, житель Новочебоксарска, ранее судимый за мошенничество в сфере риелторской деятельности, и его знакомый, ранее судимый за вовлечение в занятие проституцией, находили одиноких мужчин, злоупотреблявших алкоголем, входили к ним в доверие и переселяли в другие жилые помещения. После этого, по версии следствия, потерпевших под психологическим давлением и угрозами принуждали к фиктивным бракам и оформлению доверенностей на распоряжение недвижимостью.

Затем граждан склоняли к заключению контрактов с Минобороны для участия в СВО. Полученные выплаты, по информации полиции, передавались участникам схемы.

Во время обысков у одного из фигурантов был обнаружен 1 млн руб., который, по данным МВД, получен от продажи недвижимости одного из потерпевших.

Группу задержали после получения выплаты в размере 2 млн руб. за военнослужащего, числившегося пропавшим без вести. СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Анна Кайдалова