Модернизация новокузнецкого СибГИУ обойдется в 2,4 млрд рублей

В 2026 году начнется масштабная модернизация инфраструктуры ведущего вуза Новокузнецка — Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ). В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года Минобрнауки России выделит на капремонт и оснащение учебного заведения 2,4 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Одно из ключевых условий федеральной поддержки — сотрудничество с промышленными компаниями. Эту задачу мы выполняем… Важно, что индустриальные партнеры поставляют оборудование, которое используют на своих предприятиях»,— приводит пресс-служба слова губернатора региона Ильи Середюка.

В частности, планируется заменить в главном корпусе и на прилегающей территории инженерные сети, системы безопасности и благоустроить зоны отдыха, оснастить новым оборудованием лаборатории и аудитории, усовершенствовать спорткомплекс.

Ожидается, что модернизация позволит превратить СибГИУ в многопрофильный университет и увеличить число студентов.

Михаил Кичанов