Гребень антициклона улучшит погоду в Петербурге 18 декабря

В четверг, 18 декабря, надвигающийся с юга гребень антициклона потеснит дождевые облака на восток, и постепенно прекратит осадки в Санкт-Петербурге. Ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут кратковременные дожди, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице составит +2…+4 градуса, в Ленинградской области — 0…+5 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 19 декабря, без существенных осадков, ночью — +1…+3 градуса, днем — +3…+5 градусов.

Артемий Чулков