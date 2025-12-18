ФСБ задержала челябинца по подозрению в госизмене

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он собирал информацию по заданию иностранных спецслужб, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, южноуралец, работавший железнодорожником, «установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе» с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. «По заданию организации занимался сбором разведывательной информации, а именно проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области», — сообщает пресс-служба УФСБ.

Уголовное дело возбудил следственный орган регионального управления ФСБ. Фигуранта отправили под стражу. Максимальное наказание по ст. 275 УК РФ — пожизненное лишение свободы.