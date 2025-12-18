Средний размер потребкредита в Удмуртии упал на 3,5% за месяц

Средний размер выданных потребительских кредитов в Удмуртии составил 153,8 тыс. руб. в ноябре, что на 3,5% ниже показателя октября. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Удмуртия заняла 14-е место среди регионов России по объему выдачи потребкредитов. В то время как в целом по стране средний размер потребкредита продолжает снижаться третий месяц подрядя. Однако сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, когда средний размер кредита по стране был на уровне 134,9 тыс. руб., в ноябре наблюдается рост на 26,2%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что снижение среднего размера потребкредитов связано с охлаждением спроса на кредиты и ухудшением качества входящего потока заявителей.

Анастасия Лопатина