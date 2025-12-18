Цены на бензин в Прикамье снова начали снижаться

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 9 по 15 декабря снизилась на 5 коп., до 63,77 руб. за литр, сообщает Росстат.

Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 6 коп., до 60,72 руб. за литр, АИ-95 — на 4 коп., до 65,83 руб. за литр. АИ-98, в свою очередь, подорожал на 20 коп., до 89,82 руб. за литр, дизельное топливо — на 21 коп., до 75,88 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 62,56 руб. за литр.

За неделю с 9 по 15 декабря цены на топливо изменились в 12 субъектах Российской Федерации, более всего в Магаданской области (+3,0%). Снижение стоимости было зафиксировано в 35 регионах, более всего в республиках Тыва (–2,3%) и Красноярском крае (–1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены практически не изменились.