Бывшему вице-губернатору Челябинской области продлили срок в СИЗО

Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову. Обвиняемый в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) пробудет в СИЗО до 23 марта 2026 года, сообщает «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также в следственном изоляторе до весны останутся министр имущества региона Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский. Им вменяют ту же статью.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Богашова задержали 23 июля сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления в Москве. Двух других фигурантов в тот же день задержали в Челябинске. Следствие считает, что должностные лица организовали незаконную стройку оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работы вела аффилированная строительная компания. Стоимость комплекса превысила 50 млн руб. Также обвиняемые, по данным следствия, вели формальный документооборот, чтобы скрыть характер и объемы работ.

Виталина Ярховска