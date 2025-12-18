Пензенский гарнизонный суд наказал военного за перевозку гранаты в машине

Военнослужащий осужден условно за незаконное хранение боеприпасов. Пензенский гарнизонный военный суд признал его виновным в незаконном обращении с боеприпасами.

Согласно материалам дела, боец обнаружил оборонительную гранату во время службы в зоне специальной военной операции и решил оставить себе. Он вывез боеприпас за пределы зоны боевых действий и спрятал в тайнике на территории Ростовской области, на одной из автозаправочных станций.

После возвращения с СВО военнослужащий забрал гранату и перевозил ее на автомобиле. Его задержали сотрудники ФСБ, нашли гранату и изъяли.

Суд учел признание вины обвиняемого и его активное сотрудничество со следствием. Также суд признал смягчающие обстоятельства: участие в специальной военной операции, наличие боевого ранения, статус ветерана и состояние здоровья военнослужащего, а также беременность его жены.

В итоге суд приговорил военнослужащего к двум годам лишения свободы условно. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Нина Шевченко