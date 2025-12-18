Журналистку-иноагента осудили за оправдание атак БПЛА на авиаполк под Иркутском

2-й Восточный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении журналистки Анны Зуевой из Бурятии (признана иноагентом). Ее признали виновной в «публичном оправдании террористической деятельности», а также в «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах» и назначили шесть лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурантка дела 2 июня этого года в своем Telegram-канале, а также на YouTube опубликовала видео «одного из проукраинских каналов о совершенном в Иркутской области террористическом акте» — атаке БПЛА на территорию авиационного полка, «повлекшее уничтожение имущества воинской части». Под видеозаписью, установили правоохранители, журналистка «разместила комментарии, одобряющие и оправдывающие террористический акт».

Анну Зуеву внесли в реестр иностранных агентов в октябре 2024 года. Отмечается, что в 2025 году ее дважды привлекали к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента. Так, с апреля по июнь в своих социальных сетях она разместила материалы без указания статуса иноагента.

Помимо лишения свободы, суд запретил журналистке публиковать материалы в соцсетях, администрировать интернет-сайты и форумы на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Александра Стрелкова