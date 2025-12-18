Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура контролирует права граждан после атаки БПЛА в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители обеспечивают координацию всех ведомств для оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим. Личный контроль за развитием ситуации на местах осуществляют прокурор Советского района Ростова-на-Дону Андрей Шамра и прокурор Батайска Роман Антошин.

Константин Соловьев

